Четверг, 16 Августа 2018 13:50

АрмИнфо. В ходе встречи представителей министерств и ведомств с бизнес-сообществом Алматы названы перспективные отрасли для мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша основная задача - увеличить долю обрабатывающего производства, увеличить количество поставщиков, улучшать качество выпускаемой ими продукции, развивать кластеры. Чтобы в Алматы были кластеры легкой, обрабатывающей промышленности, по туризму, где разные компании вместе бы работали, у них была единая ценовая политика, благодаря этому они бы привлекали туристов. И, конечно же, транспортный потенциал»,- сказал в ходе своего выступления перед бизнес-сообществом Алматы директор по проектам Центра стратегических инициатив (CSI) Бахытжан Саркеев.

По развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Алматы лидирует в сравнении с другими регионами. Однако и здесь его доля не достигает параметров развитых стран. «Если мы хотим достигнуть высокого уровня благосостояния, то доля МСБ в экономике должна быть не менее 50%. Сегодня по республике доля МСБ в ВВП 27%, по Алматы - выше 30%. Нам нужно эту долю увеличить, чтобы экономика была более устойчивой. Сегодня наш бизнес сконцентрирован в секторе строительства и торговли, это 43% бизнеса. В обрабатывающей промышленности 12,4%. У Алматы есть потенциал по пищевой промышленности, все виды продуктов питания, можно здесь производить продукцию машиностроения, строительные материалы, легкая промышленность хорошо развита, фармацевтическая, химическая, электроника. Для этого есть энергетический и транспортный потенциал, у города есть ТЭЦ, гидроэлектростанции, Алматы находится на основных транзитных коридорах. Туризм перспективен», - отметил Б.Саркеев.

Также он привел данные о позициях Казахстана в международных рейтингах и на их основании констатировал, что страна до сих пор больше экспортирует сырье и металлы, в то же время импортирует в основном продукт обрабатывающей промышленности. «Есть потенциал, много чего можем сами производить, больше одежды, продуктов питания, лекарств. Есть компании, которые успешно выходят на российский рынок. Основная задача - увеличить долю МСБ в обрабатывающей промышленности, чтобы экономика Казахстана не была уязвима ко внешним шокам, как сейчас», - заключил директор по проектам Центра стратегических инициатив (CSI).