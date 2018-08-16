Четверг, 16 Августа 2018 12:50

АрмИнфо. Сроки полномочий Совета старейшин Еревана сокращены. Решение об этом принято на заседании правительства Армении 16 августа.

Представляя проект, министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян отметил, что решение исполнительного органа основывается на втором и третьем пунктах статьи 128 конституционного Избирательного кодекса, а также на положениях ряда актов, среди которых закон "О самоуправлении в городе Ереван" и закон "О бюджетной системе". Министр отметил, что Центральная избирательная комиссия после принятия данного решения в течение 30 дней организует проведение новых выборов в Совет старейшин. ЦИК, как подчеркнул Папикян, готова к выборам и технически, и морально, и психологически. На проведение выборов правительство Армении выделит ЦИК 87,7 млн драмов.

Как отметил премьер-министр РА Никол Пашинян, выборы в Совет старейшин станут первыми масштабными выборами после смены власти в

стране, и должны стать подлинно свободными и прозрачными. Фальсификаторы и любители предвыборных взяток должны сразу привлекаться к ответственности. "Уверен, что воля народа в ходе этих выборов будет исполнена", - подчеркнул глава армянского правительства.

Напомним, что после отставки мэра Еревана Тарона Маркаряна 9 июля Совет старейшин Еревана решил созвать 16 июля заседание, на котором должен был быть избран градоначальник. Единственным кандидатом в мэры Еревана является лидер фракции партии "Страна абрикоса" в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян. На самом заседании кворум не был обеспечен, поскольку накануне фракции Республиканской партии Армении и блока "Выход" объявили о том, что не только не представят своих кандидатов в мэры, но и не примут участия в заседании. А срыв заседания означает, что должны состояться внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана.