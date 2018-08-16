Четверг, 16 Августа 2018 12:48

АрмИнфо.Саммит Франкофонии в Ереване будет проведен на самом высоком уровне. Подобную уверенность на заседании правительства Армении 16 августа выразил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

По его словам, над подготовкой саммита работает большая группа специалистов. Имеется уже список делегаций, которые примут участие в

предстоящем 11-12 октября мероприятии, готова к приезду гостей и инфраструктура, в том числе, гостиницы. "Имеются все ресурсы и возможности для проведения форума на высоком уровне", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.

В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что в целях успешного проведения саммита создан оперативный штаб, который еженедельно проводит заседания, на которых обсуждаются имеющиеся проблемы и пути их решения. "Уверен, что саммит будет проведен на должном уровне", - констатировал вице- премьер.

Готова к мероприятию и полиция страны. По словам главы ведомства Валерия Осипяна, полицейские будут обеспечивать безопасность гостей, начиная с аэропорта и заканчивая гостиничными комплексами. Более того, имеется секретная программа по обеспечению безопасности близлежащих к гостиницам территорий.

Ждет гостей и ереванский аэропорт "Звартноц". Как сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ашот Акобян, единственной проблемой главной воздушной гавани страны была недоступность Wi-Fi, но и этот вопрос получил свое разрешение.

Отметим, что сегодня правительство Армении приняло решение предоставить МИД страны дополнительно 120 млн драмов к 1,4 млрд драмам на проведение саммита. Согласно обоснованию документа, с целью обеспечения проживания высокопоставленных гостей, которые прибудут в Армению для участия в Саммите Международной организации Франкофонии с 7-го по 12-е октября, на период 6-13- е октября зарезервировано свыше 1300 номеров в 40 гостиницах.

Напомним, что 17-й Саммит Франкофонии пройдет в Ереване 11-12 октября. В целом планируется визит представителей более 80 стран, многие делегации будут представлены на высшем уровне. За три дня до начала двухдневного Саммита состоится форум министров иностранных дел, на котором также будет проведено заседание Постоянного совета. Также, ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен экономический форум, в котором примут участие около 350 компаний и предприятий из франкоязычных стран. В рамках форума пройдут церемонии заключения меморандумов о сотрудничестве. Для освещения мероприятий в рамках Саммита в Армению прибудут сотни журналистов из франкоязычных стран. Слоган саммита - "Жить вместе".