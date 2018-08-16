Четверг, 16 Августа 2018 12:47

АрмИнфо.В новых геополитических условиях можно рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ. Подобное мнение в интервью Haqqin.az выразил глава российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества, председатель комитета по правовым вопросам и госстроительства Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли.

Он напомнил, что на заре становления этой структуры, в начале 90-х годов прошлого века, Азербайджан присоединился к Договору о коллективной безопасности, а концу 90-х покинул его.

В тоже время, азербайджанский депутат считает, что сегодня ситуация радикально отличается от той, что была в 1999 году, когда Азербайджан отказался от продления Договора о коллективной безопасности. "Несомненно, ситуация 90-х годов прошлого века и та, что мы наблюдаем сегодня, отличаются кардинально. В 2002 году было принято решение о преобразовании ОДКБ в полноценную международную организацию. И сейчас не стоит рассматривать ОДКБ как исключительно военный блок. Это скорее региональная международная организация, которая занимается, помимо военных угроз, проблемами безопасности, противодействия международному терроризму, нелегальной миграции, киберпреступности: Последние годы Азербайджан и Россия наладили эффективное сотрудничество в военно- технической сфере. Наша страна является крупным импортером современного российского вооружения, причем, в отличие от Армении, платит за него живыми деньгами. Это сотрудничество носит долговременный характер, поскольку, наряду с приобретением новых партий вооружения, оно подразумевает закупку запчастей, обслуживание техники, подготовку отечественных специалистов. Рассматривается и возможность заключения новых многомиллиардных контрактов на приобретение новейшей военной техники", - отметил Гусейнли.

В то же время, депутат считает, что неразрешенный нагорно-карабахский конфликт остается угрозой для региональной безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшего развития как самого региона Южного Кавказа, так и межрегиональных, в том числе азербайджано-российских отношений. "Складывается парадоксальная ситуация: Армения официально является союзником России по ОДКБ, и эти союзнические отношения накладывают определенные обязательства на Россию. Однако её "союзник" все более открыто демонстрирует свою прозападную ориентацию и даже заинтересованность в укреплении взаимодействия по линии НАТО. А вот Азербайджан, являясь, по сути, союзником России, формально не имеет этого статуса, что ставит его в неравнозначное положение с Арменией. В случае же присоединения Азербайджана к ОДКБ нагорно-карабахский конфликт для России превратится в конфликт между двумя партнерами по данной организации, что даст ей основания для активизации своих посреднических усилий по его разрешению. К тому же членами этой организации являются страны, которые безусловно поддерживают принцип территориальной целостности Азербайджана и требуют деоккупации наших земель. В рамках ОДКБ появится больше возможностей восстановить контроль Азербайджана над участками нашей границы с Ираном - Зангиланом (Зангезур - историческая область на юго-востоке Армении, на склонах Зангезурского хребта - Ред.) , Джебраилом, Физули ", - заверил Гусейнли.

По его словам, наряду с этими факторами, которые, несомненно, являются основополагающими, с участием в ОДКБ связаны такие экономические преференции, как льготные цены на закупку вооружения стран - участниц этой организации, а также обучение военных специалистов в ведущих профильных образовательных учреждениях партнеров по ОДКБ. Гусейнли считает, что идея о возможном вступлении Азербайджана в ОДКБ стоит того, чтобы к ней отнестись со всем вниманием.

Азербайджанский депутат также убежден, что нет никаких оснований полагать, что сотрудничество в ОДКБ несет опасность для суверенитета Азербайджана. "Разве такие дружественные нам страны, как Казахстан, Таджикистан, Беларусь за долгие годы нахождения в этой организации потеряли свой суверенитет? Напротив, они только укрепили свою независимость. Так что этот аргумент не имеет под собой никаких серьезных оснований. Вот почему я считаю, что, учитывая современные реалии, новую геополитическую ситуацию, лидирующую позицию Азербайджана на Южном Кавказе и возрастающую военную мощь нашей страны, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о нашем участии в ОДКБ. Ведь мы и так очень тесно сотрудничаем с Россией в военной сфере. С другими странами ОДКБ, кроме, конечно, Армении, у нас тоже дружественные отношения и налажено сотрудничество в области безопасности. И в этом смысле присутствие в этой организации даст нам возможность не только наблюдать, но и влиять на процессы в ОДКБ. Надо учитывать и то, что любая страна в любое время может покинуть эту организацию, а решения в ней принимаются консенсусом. Так что я не вижу сколь-нибудь серьезных угроз в участии нашей страны в ОДКБ. К тому же начать можно со статуса государства-наблюдателя в этой организации", - резюмировал депутат.

Заметим, что Армения неоднократно выступала против членства Азербайджана в ОДКБ.