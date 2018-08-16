Четверг, 16 Августа 2018 12:05

АрмИнфо. Победа армянского народа неизбежна, заявил 16 августа на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, на митинге 17-го августа будут обобщены итоги 100 дней пребывания во власти нынешнего правительства страны, в течение которых были решены две важнейшие задачи - обеспечена естественная жизнедеятельность государства и последовательное развитие экономики страны. Теперь, как подчеркнул Никол Пашинян, начинается новый этап, в ходе которого в ускоренном порядке будут проведены реформы, что необходимо и для государства, и для развития его экономики. "Необходимо добиться быстрых и ощутимых результатов, для достижения которых важно начать работать с новым напором, чтобы граждане страны стали свидетелями выполнения нами своих обещаний ", - отметил глава армянского правительства. Отметим, что сегодня на своей страничке в Facebook премьер-министр РА предложил начать завтрашний митинг на Площади республики с шествия с одного из административных районов

Еревана. "Думаю над тем, чтобы завтра на Площадь Республики прийти шествием из одного из кварталов Еревана, так как мы это делали в дни

революции. Как вы относитесь к этому предложению?", - написал Пашинян на своей страничке в Facebook. Напомним, что завтра, 17 августа на Площади Республики в 18:30 часов по местному времени стартует митинг, на котором Пашинян подведет итоги деятельности правительства в ходе 100 дней нахождения у власти.