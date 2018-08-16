Четверг, 16 Августа 2018 12:05

АрмИнфо.Адвокат Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян выступил с заявлением в связи с муссируемой в СМИ информацией о том, что его подзащитный получил российское гражданство и тем самым может избежать армянского правосудия. Согласно сообщению Погосяна, поступившему в АрмИнфо, Юрий Хачатуров является исключительно гражданином Армении.

Ранее, и в МИД Армении сообщили, что не обладают информацией о том, получил ли или намерен ли получить Юрий Хачатуров российское гражданство.

Напомним, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.

2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.