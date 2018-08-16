Четверг, 16 Августа 2018 11:42

АрмИнфо.Сотрудники комитета государственных доходов Армении в сопровождении спецназа провели обыски в управлении ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога". Данную информацию подтвердил источник АрмИнфо в КГД, пожелавший остаться неизвестным.

Как сообщил источник, в ходе обысков были изъяты документы, досматривались личные вещи сотрудников, в отношении ЮКЖД возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов.

Официально в КГД пока никак не комментируют данный вопрос.

Между тем, как сообщили АрмИнфо в ЮКЖД, в течение всех 10 лет деятельности в РА компания всегда действовала открыто и прозрачно в строгом соответствии с национальным законодательством Армении, регулярно проходит все предусмотренные им проверки контролирующих органов и намерено оказать правоохранительным органам страны все необходимое содействие.

В ЮКЖД отметили, что компания в соответствии с концессионным договором от 13 февраля 2008 года успешно осуществляет управление активами и железнодорожной инфраструктурой Армении в целях ее модернизации и развития внутриреспубликанского и международного пассажирского и грузового сообщения, а за период действия концессионного договора объем инвестиций составил 110 миллиардов драмов (порядка 227,7 миллиона долларов). Важным в ЮКЖД считают более чем двукратный рост объема налоговых отчислений "ЮКЖД" в результате реализации концессионного договора. "Если в 2007 году Армянская железная дорога выплатила 1,6 миллиарда драмов налогов (3,3 миллиона долларов), то налоговые отчисления ЮКЖД в 2009 году составили 2,9 миллиарда драмов (свыше 6 миллионов долларов), а в 2017 году - 3,9 миллиарда драмов (свыше 8 миллионов долларов)", - отметили в компании.

Примечательно, что после данного инцидента, накануне состоялась встреча гендиректора ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) Сергей Валько с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно официальному сообщению пресс-службы правительства, стороны обсудили деятельность ЮКЖД в Армении и программы, предусмотренные к реализации в ближайшее время. Собеседники затронули также вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, модернизацией, объемами пассажирских и грузоперевозок, обеспечением доступа к услугам и повышением эффективности.

Напомним, ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. По данным Нацстатслужбы РА, , железнодорожные грузоперевозки в I полугодии с.г. возросли на 6,9%- до 1 434.8 тыс. тонн. При этом увеличились и железнодорожные перевозки пассажиров - на 7,5% - до 159.6 тыс. чел.