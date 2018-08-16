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АрмИнфо."Думаю над тем, чтобы завтра на Площадь Республики прийти шествием из одного из кварталов Еревана, так как мы это делали в дни революции. Как вы относитесь к этому предложению?", - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook.
Отметим, что завтра 17 августа на Площади Республики в 18:30 часов по местному времени стартует митинг, на котором Пашинян подведет итоги деятельности правительства в ходе 100 дней нахождения у власти.
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|Министр: Вопрос о мониторинге всех компонентов окружающей среды являются одним из приоритетов Министерства охраны природы Армении
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|В Армении пройдет третья международная Модель-конференция ОДКБ
|МИД НКР: Проведена гуманитарная операция по эвакуации тела жителя Азербайджана с нейтральной зоны
|Полиция Армении выявила в соцсетях 10 черных кредитных брокеров
|Армения и Италия рассматривают новые возможности для совместных международных миротворческих миссий
|Иранский посол переутвердил готовность в развитии образовательно-научного сотрудничества с Арменией
|Правительство Армении выделит МИД 120 млн драмов для обеспечения проживания гостей саммита Франкофонии
|Норайр Ёлчян покинул пост начальника управления тыла ВС Армении
|Новосоздаваемая Христианско-демократическая партия заявила о готовности содействовать политике кабинета Пашиняна
|Генпрокуратура Армении раскрыла очередную коррупционную схему в оборонном ведомстве страны по уклонению от службы в армии
|Посол США в РА: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
|В АРФ "Дашнакцутюн" не исключают взаимодействия с Робертом Кочаряном в случае его возвращения на политическую арену
|Армения поменяла своего посла в Беларуси
|В ходе летнего призыва на обязательную военную службу в Общественный совет при Минобороны Армении поступило 142 заявления-жалобы
|Эдгар Джаноян: Полиция Армении установила личность гражданина, грозившего взорвать здание Минздрава
|Долой искусственные очереди на границе Россия - Грузия! Российские туристы пожаловались Путину на очереди на КПП "Верхний Ларс"
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|Бако Саакян провел заседание Совета безопасности
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|Министр: Совместная работа поднимет армяно-американские отношения на новый уровень
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|Адвокат Кочаряна усомнился в компетентности Специальной следственной службы Армении
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