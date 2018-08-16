Четверг, 16 Августа 2018 11:33

АрмИнфо."Думаю над тем, чтобы завтра на Площадь Республики прийти шествием из одного из кварталов Еревана, так как мы это делали в дни революции. Как вы относитесь к этому предложению?", - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook.

Отметим, что завтра 17 августа на Площади Республики в 18:30 часов по местному времени стартует митинг, на котором Пашинян подведет итоги деятельности правительства в ходе 100 дней нахождения у власти.