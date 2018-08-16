Четверг, 16 Августа 2018 11:28

АрмИнфо. Вопрос о мониторинге всех компонентов окружающей среды являются одним из приоритетов Министерства охраны природы Армении. Об этом 16 августа в ходе встречи с исполнительным директором Фонда природы Кавказа Джеффом Джакомини и национальным координатором Арманом Вермишяном заявил министр охраны природы РА Эрик Григорян.

В ходе встречи, отмечается в сообщении экологического ведомства республики, были обсуждены вопросы, касающиеся повышения эффективности управления национальными парками и их нынешнее состояние. Армянский министр подчеркнул, что полноценное проведение мониторинга окажет содействие в эффективном управлении особо охраняемых территорий. Стороны договорились предусмотренные на 2019 год действия привести в соответствие с приоритетами правительства.

Джефф Джакомини подтвердил готовность Фонда к расширению сотрудничества с Министерством охраны природы РА, оказывая содействие в повышении эффективности управления особо охраняемых территорий. Он выразил надежду, что это сотрудничество будет результативным.

Отметим, что Фонд природы Кавказа осуществляет в Армении несколько программ. В частности, в Дилижане будет открыт центр по разведению оленей. Животных будут содержать в условиях дикой природы. Стоимость данной программы составляет $267 тыс. Также в процессе реализации находится проект по восстановлению популяции леопарда.