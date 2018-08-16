Четверг, 16 Августа 2018 10:35

АрмИнфо.Гражданин Армении, угрожавший взорвать здание Министерства здравоохранения Армении, имел проблемы со здоровьем. Об этом говорится в поступившем в Армении разъяснении пресс-службы ведомства.

Согласно источнику, ранее данный гражданин, прописанный в одной из областей республики, был прооперирован в Национальном онкологическом центре. В постоперационный период ему была назначена иммунотерапия, на проведение требовались лекарства, которые в Армении не зарегистрированы. В качестве замещающей меры ему была прописана химиотерапия. Между тем, за приобретением лекарственных препаратов гражданин не обращался в Министерство здравоохранения - ни на "горячую линию", ни с заявлением о приеме, ни с письмом в секретариат ведомства. Также он не обращался в поликлинику по месту прописки.

Министерство здравоохранения готово в рамках своих возможностей оказать содействие гражданину, и в данном направлении уже предпринимаются необходимые шаги.

Накануне заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции РА Эдгар Джаноян сообщил корр. АрмИнфо, что в Полицию поступило сообщение о намерения некоего гражданина взорвать правительственное здание, в котором расположено Министерство здравоохранения РА. "Личность гражданина установлена. По факту готовятся материалы, ведется следствие", - отмечал Джаноян. В МЧС Армении сообщили, что после проведенных комплексных работ в здании ничего подозрительного обнаружено не было, сообщение о бомбе было ложным. Отметим, что некий гражданин, имеющий проблемы со здоровьем, пришел в Министерство здравоохранения и потребовал медикаменты для лечения. При этом он пригрозил взорвать здание Минздрава, если ему не будет оказана соответствующая помощь.