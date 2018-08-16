Четверг, 16 Августа 2018 10:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

16 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00жилые дома 106/1, 106/2, 145, 145/1, 147, 147/1, 149, 149/1, 151, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4 на ул. Саркавага, собственные дома 100-106 а ул. Саркавага, собственные дома 1-21 на 6-ом переулке, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N 281, жилые дома 5-9, 13-17 и собственные дома 13-32 на ул. Меликяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26/5 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница "Звезда", компания "Лчак" по адресу: Бабаяна 4, жилые дома 54, 54/1, 56, 56А, 56/2, 58, 58А на ул. Мамиконянца, собственные дома 2-36 на 4-ом переулке Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома в кварталах А-1, А-8, Б, Б-2, Б-4, Б-6, Б-8, Б-9, Г, Д в Нубарашене, собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице, 1-9 на 4-ой улице, 26, 28 на 6-ой улице и жилые дома 1, 1/1- 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 1-ом переулке 6-ой улицы, собственные дома 2-18 на 8-ой улице, 1-32 на 9-ой улице и жилой дом 1 на 9-ой улице, собственные дома 1-12 на 10-ой улице, 6-27 на 11-ой улице, 1-12 на 12-ой улице и жилые дома 2, 3, 4 на 12-ой улице Нубарашена, здание муниципалитета Нубарапена и земельные участки улицы Нубарашена;

10?30-16?30жилые дома 32/2, 39/3, 39/5, 43/1 на ул. Модовакан, 1, 1/3, 4/3 на ул. Багрванди, школа N 133, здание торгового техникума, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ая улица Норагавита, 1-ый переулок 12-й улицы Н.Шенгавита, улицы 12, 13, 14, Мецаренца, Восканяна, собственные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);жилые дома 1/1, 1/2 на ул. Н.Шенгавит, 4/2 на ул. Манандян, 10Б на ул. Араратян, жилые дома 8, 8/1, 8/2, 10, 10А, 12, 16, 18 на ул. Фрунзе, подьезд жилого дома 105 на ул. Бабаджаняна, жилой дом 67 на 7-ой улице Сари тага, частично 10-ый ряд в Сари таге;

11?00-15?00жилые дома 19, 21, 25, 27 на ул. Ростовян, собственные дома 62-73 на ул. Сасунци Давида;

11?30-15?30жилые дома 1А, 1Б, 30, 36, 42 в квартале "Нарекаци" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично села Айгаван и Армаш;

10?00-14?00 села Урцадзор, Датакар, Шагап, частично село Нор Харберд, ЗАО "Пасеп Интернейшнл", ООО "АТГ Стоун"и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?00-16?00 село Бардзрашен;

10?30-16?00 частично село Бюраван;

11?00-15?00 частично село Димитров;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Агавнадзор и Азатек;

11?00-16?00 частично улицы Авагян, Исакова, Левонян, Ханджяна в городе Ехегнадзор;

14?00-16?00 частично село Гетап; в Котайкском марзе:

11?00-14?00частные дома Джрвежа, частично село Дзорахбюр, станции сотовых операторов "Юком", "Виваселл МТС", "АрменТел";

11?00-16?00город Нор Ачн полностью, бассейн "Арзнийсой" ГЭС. "СКТ-4", ООО "Н.Бегларян", "Агатес", "Хачакап", "Андраник",

"Аревак", , станции сотовых операторов "Юком", "Виваселл МТС", "АрменТел", заводы <Сапфир" и "Шогакн";

в Гегаркуникском марзе:

10?00-12?00жилые дома 16-24 на улице Саргис Севанеци, жилые дома 3-9 наул. Грибоедова, прилегающие общественные абоненты в городе Севан;

в Лорийском марзе:

11?00-17?00кварталы "Ашотаберд", "Дзахапня", частично квартал "Ачапня", села Урут, Свердлов;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 улицы Мазманян, Гандилян, Гукасян, Руставели, Горького,

Л.Мадоян, Мусаелян, Коминтерни, Крупская, Цнндатан, Мантишян, Саят-Новы, Сундукяна, площадь "Анкахутян" ("Свободы") в городе Гюмри; частично община Дзорашен в Ашоцком регионе; улицы 1, 2 общины Исаакян в Анийском регионе;

в Тавушском марзе:

11?00-13?00 кварталы "Шамахян" и "Андраник" в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10?00-13?00 улицы Бакунца, Арустамян, Тиграна Меца, Саят-Новы в городе Сисиан;

10?00-14?00 улица Лернагорцнери в городе Агарак;

11?00-15?00 частично квартал "Тап" в Нор Ванке города Горис;

11?00-16?00 частично село Ангегакот;

14?00-16?00 улицы Теряна, Камо, Раффи и Туманяна.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.