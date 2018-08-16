Четверг, 16 Августа 2018 10:02

АрмИнфо. 16.С 17 по 21 августа в курортном армянском городе Цахкадзор пройдет третья международная Модель-конференция ОДКБ, организованная общественной организацией "Центр публичной дипломатии" совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области безопасности и международных отношений. Организаторы Модели­-конференции ставят задачу привлечь внимание общественности и молодежи к проблемам коллективного противостояния глобальным угрозам и выработке решений в рамках структур ОДКБ. Делегатами конференции станут представители стран - участниц ОДКБ, а также ряда других государств.

Участники Модели-конференции получат возможность на примере смоделированных конфликтных ситуаций детально ознакомиться с принципами работы ОДКБ, изложив свое видение проблем коллективной безопасности экспертам в обозначенной области, а также испытать себя в роли "принимающих решения", представив одну из стран, задействованных в работе Организации Договора о Коллективной Безопасности.