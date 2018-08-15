Среда, 15 Августа 2018 20:55

АрмИнфо. 12 августа на участке границы Республики Арцах с Азербайджаном, восточнее населенного пункта Акна, в нейтральной зоне между позициями вооруженных сил сторон было обнаружено тело жителя Азербайджана. Об этом говорится на официальном сайте МИД НКР.

Согласно сообщению, 15 августа в соответствии с договоренностью, достигнутой между Республикой Арцах и Азербайджаном при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и Офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, была проведена гуманитарная операция по эвакуации тела с нейтральной зоны в Азербайджан.