Среда, 15 Августа 2018 20:41

АрмИнфо.Полиция РА выявила 10 лже-кредитных посредников. Как сообщает пресс-служба Полиции, в социальных сетях, рекламируя кредиты на покупку товаров в рассрочку, так называемые, кредитные посредники, входя доверие к гражданам, оформляли кредитные договора, согласно которым, в качестве предоплаты присваивали от 30 и более % от стоимости товара.

Как говорится в сообщении, мошенники направляли гражданина в магазин электро- и бытовых товаров, где оформлялся договор от имени банка или кредитной организаций о получении техники в рассрочку. В результате гражданин не получал товара, но оставался в долгу у кредитной организации. Полиция просит пострадавших от мошенников граждан в обязательном порядке обращаться с заявлениями.