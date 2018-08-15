Среда, 15 Августа 2018 18:44

АрмИнфо. Армения и Италия рассматривают новые возможности для совместных международных миротворческих миссий. Об этом стало известно в ходе встрчеи министра обороны РА Давида Тонояна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РА Виченцо Дель Монако.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-итальянского сотрудничества в сфере обороны, особенно с точки зрения реализации миротворческой миссии в Ливане. Вместе с тем были затронуты вопросы повестки армяно-итальянского сотрудничества в области обороны, в частности, касающиеся международной и региональной безопасности и ряд других вопросов представляющих взаимный интерес.