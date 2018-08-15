Среда, 15 Августа 2018 18:40

АрмИнфо. Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в РА Сейед Казем Саджади переутвердил готовность Ирана в развитии научно-образовательного сотрудничества с Арменией. Об этом он сообщил в ходе встречи с министром образования и науки РА Араиком Арутюняном.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Посол ИРИ подчеркнул, что укрепление взаимоотношений с Арменией обусловлено также развитием научно-образовательного и межуниверситетского сотрудничества. В свою очередь министр отметил, что сегодняшнее армяно-иранское сотрудничество создает основы для обсуждения дальнейших программ.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления межвузовского сотрудничества, обмена учащимися и преподавателями, организации в Армении курсов по изучению фарси, сотрудничества в сфере нанотехнологий и др.