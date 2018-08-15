Среда, 15 Августа 2018 17:33

АрмИнфо. Правительство Армении выделит Министерству иностранных дел РА 120 млн драмов с целью реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 17-го саммита Международной организации Франкофонии. Соответствующий проект решения включен в повестку дня заседания правительства Армении 16 августа.

Согласно справке-обосновании к документу, с целью обеспечения проживания высокопоставленных гостей, которые прибудут в Армению для участия в Саммите Международной организации Франкофонии с 7-го по 12-е октября, на период 6-13-е октября зарезервировано свыше 1300 номеров в 40 гостиницах.

Напомним, что 17-й Саммит Франкофонии пройдет в Ереване 11-12 октября. В целом планируется визит представителей более 80 стран, многие делегации будут представлены на высшем уровне. За три дня до начала двухдневного Саммита состоится форум министров иностранных дел, на котором также будет проведено заседание Постоянного совета. Также, ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен экономический форум, в котором примут участие около 350 компаний и предприятий из франкоязычных стран. В рамках форума пройдут церемонии заключения меморандумов о сотрудничестве. Для освещения мероприятий в рамках Саммита в Армению прибудут сотни журналистов из франкоязычных стран. Слоган саммита - "Жить вместе".