Среда, 15 Августа 2018 17:21

АрмИнфо.В Армении будет создана Христианско- демократическая партия. "Мы решили закрепить результаты "бархатной" революции и создать партию, основанную на общехристианской морали и демократических ценностях. Создание новой партии продиктовано желанием не допустить нового застоя в становлении уже Четвертой республики", - 15 августа сообщил журналистам член инициативной группы, политолог Левон Ширинян.

По его словам, партия будет иметь правоцентристскую ориентацию с совмещением элементов, как социализма, так и консерватизма, что даст возможность защищать интересы широких слоев населения. Таким образом, любой человек, разделяющий их взгляды, может пополнить ряды создаваемой ими партии.

Армения, как считает политолог, не должна быть олигархической страной, необходимо искоренить данное явление. "Будем действовать на основании двух принципов - политический консенсус со всеми парламентскими силами и социальная деятельность", - отметил он.

Помимо этого, как указал Ширинян, партия намерена содействовать политике кабинета Никола Пашиняна, но во внеочередных выборах, по всей вероятности, будет участвовать отдельно. "Наша цель - решить политическую задачу. Если мы заслужим доверие народа, то пройдем в парламент, но если не пройдем, то подготовим новую культурную, идеологическую и политическую революцию", - заявил он.

Символом партии станет белый голубь, учредительное собрание запланировано на 15-е сентября.