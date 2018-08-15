Среда, 15 Августа 2018 17:19

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении раскрыла очередную коррупционную схему в оборонном ведомстве страны по уклонению от службы в армии.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, поступившем в АрмИнфо, в ходе широкомасштабных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных на основе уголовного дела, возбужденного полицией РА 30 июля 2108 года по признакам ст. 311 ч.4 п.2 УК РА и ст. 312 ч.3 п.1 УК РА, бывший сотрудник СНБ Армении А.А. содействовал должностному лицу (личность которого следствием пока не установлена), осуществлению в рамках своих полномочий очевидной незаконной деятельности. "В частности, последний, для освобождения от обязательной военной службы призывника А. Г. 1999 года рождения потребовал у его отца Ш.Г. взятку в особо крупных размерах ($15 тыс. или 7.240.650 армянских драм). Благодаря чему призывник получил на год отсрочку от обязательной военной службы на 2017-2018 года", - отмечают в Генпрокуратуре. При этом в ведомстве сообщили, что 13 августа экс-сотрудник СНБ был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 38-311 ч.4 п.2 УК РА, а 14 августа был задержан отец призывника. Ему предъявлено обвинение по признакам ст. 312 ч.3 п.1 УК РА и ст.38-327 ч.2 п.2 УК РА.

В Генпрокуратуре также сообщают, что в ходе следствия также было установлено, что начальник N- ого территориального отделения военкомата Минобороны РА С.А. для незаконного освобождения от обязательной военной службы Э.Х. 2000 года рождения потребовал у его отца К.Х. и получил взятку в размере $19 тыс. или 9.222.600 армянских драм. Затем начальник вышеуказанного военкомата, познакомил отца призывника с экс- сотрудником СНБ, при посредничестве которого должностному лицу (личность которого пока следствием не установлено) была передана взятка в размере $800 для освобождения срочника от службы. В результате Э.Х. уклонился от очередного летнего призыва 2018 года.

В Генпрокуратуре сообщают, что 14 августа начальник вышеуказанного военкомата был задержан, ему предъявлено обвинение по признакам ст. 311 ч.4. п2 УК РА. А с призывника и его отца взяты подписки о невыезде. Им предъявлены обвинения по признакам ст. 312 ч,3 п,1 УК РА, 38-327 ч.2 п.2 УК РА и 327 ч.2 п.2 соответственно.

"Кроме того следствием было установлено, что экс-сотрудник СНБ содействовал должностному лицу (личность которого пока не установлена следствием), осуществлению незаконных действий по освобождению от обязательной военной службы Х. М. 2000 г.р. и потребовал и получил от призывника $2000. В результате чего, призывник получил отсрочку от летнего призыва 2018 года. Призывнику предъявлено обвинение по признакам ст. 312 ч.2 УК РА и 327 п.2. ч.2 УК РА . В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Даны указания о проведении полного и всестороннего расследования дела, для выявления всех участников преступления", - говорится в сообщении Генпрокуратуры