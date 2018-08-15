Среда, 15 Августа 2018 16:40

АрмИнфо. Анализ отчетных данных за 7 месяцев показал положительную динамику по базовым отраслям экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Так, рост промышленности составил 3,1% (331,6 млрд тенге), включая обрабатывающую промышленность с увеличением на 3,5%. Наблюдается ежемесячный прирост инвестиций: с начала года привлечено 519,9 млрд тенге.

Доля иностранных инвестиций по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросла с 10,5% до 27,1%. Объем внебюджетных инвестиций вырос с 342,4 млрд тенге в январе-июле 2017 года до 461,3 млрд в январе-июле 2018 года, их доля в объеме инвестиций в основной капитал составила 88,7%.

В сфере малого и среднего бизнеса количество действующих субъектов увеличилось на 10,5% (107,9 тыс единиц). Объем произведенной продукции субъектами МСБ по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% до 908,8 млрд тенге. Налоговые поступления в бюджет от субъектов МСБ составили порядка 214 млрд тенге (или 46% от общих налоговых поступлений и платежей). Таким образом, благодаря активной поддержке малого и среднего бизнеса ежемесячно в Астане открывается в среднем 1400 новых предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.

Отмечается положительный тренд развития торговли - рост на 3,6%, где общий объем составил 650,8 млрд тенге. В реальном секторе экономики создано 12 656 новых рабочих мест, что на 16,5% больше периода предыдущего года (10 865 новых рабочих мест), из них 10 887 (доля 86%) - в сфере МСБ.

Уровень безработицы за ІI квартал составил 4,5%. Что касается доходной части бюджета, то объемы поступлений в государственный бюджет на 1 августа составили 556,2 млрд тенге (повышение на 2,3%).

Ввод жилья ИФО составил 90,1%. Введено в эксплуатацию 1 млн 513 тыс квадратных метров жилья (план на год - 2 362 тыс квадратных метров). При этом темпы ввода жилья ежемесячно увеличиваются, в июле построено 235 тыс квадратных метров, что на 14,8% больше, чем в июне (205 тыс квадратных метров). ИФО строительных работ составил 80,9% (257,2 млрд тенге, план на год - 661,5 млрд тенге). Снижение показателя связано с высокой базой прошлого года, обусловленной активными темпами строительства и вводом в эксплуатацию объектов в преддверии ЭКСПО-2017 (нового железнодорожного вокзала, терминала международного аэропорта, крупного торгового центра Мега Silk way, гостиниц мирового уровня). При этом ежемесячно (январь-июнь) наблюдалась положительная динамика роста объемов строительных работ.

Улучшение показателей планируется во втором полугодии за счет реализации крупных инвестиционных инфраструктурных проектов. Во втором полугодии продолжится реализация ряда крупных проектов: новая транспортная система LRT, строительство ливневой канализации, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, строительство дорог, многоэтажных жилых комплексов и других объектов. Всего до конца года планируется реализовать проектов на сумму более 470,5 млрд тенге.