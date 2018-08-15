Среда, 15 Августа 2018 16:39

АрмИнфо. В 2021 году в Казахстане пройдут I Мировые этноспортивные игры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Игры состоятся в 2021 году, их проведение инициировано ЮНЕСКО. В заседаниях приняли участие представители Минкультуры и спорта РК, а также Ассоциацией национальных видов спорта РК , а также Ассоциацией национальных видов спорта РК.

2021 год будет годом 30-летия Независимости Казахстана. И в юбилейном году в Астане поднимут флаг I Мировых этноспортивных игр, где пройдут соревнования по избранным национальным видам спорта.

Напомним, 1-2 июля 2018 года в Астане со специальным визитом находились представители Комитета традиционных видов спорта и игр ЮНЕСКО - Халил Ахмед Хан, Шамми Рана и Марселлин Дэлли. Тогда было объявлено, что Казахстан является одним из претендентов на проведение I Мировых этноспортивных игр. В Национальном музее РК был подписан меморандум о взаимопонимании между ЮНЕСКО, Министерством культуры и спорта РК и Ассоциацией национальных видов спорта РК.