Среда, 15 Августа 2018 16:17

АрмИнфо.Правительство США давно желало увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий, произошедших в Армении 1 марта 2008 года. Об этом журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Ричард Миллс.

По сей день, как отметил Посол, требовалось обеспечение прозрачности в проведении следствия и свершение правосудия для жертв мартовских событий. При этом он подчеркнул важность соблюдения верховенства

права и закона РА в отношении причастных или подозреваемых к мартовским событиям лиц.

На вопрос, считает ли он правильным освобождение Роберта Кочаряна, Р. Миллс отметил, что подобное решение не входит в компетенцию правительства США. <Это должна решать судебная власть Армении. А мы со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием процессов в судебной системе РА >, - подчеркнул он.