Среда, 15 Августа 2018 15:37

АрмИнфо. В АРФ "Дашнакцутюн" не исключают взаимодействия со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, в случае его возвращения на политическую арену.

Так, представитель Бюро АРФД Грант Маргарян на вопрос армянской службы Радио Свобода о том, намерена ли партия "Дашнакцутюн" взаимодействовать с Кочаряном в случаи его возвращения в активную политику, в частности, сказал: "Мы намерены взаимодействовать со всеми силами. Мы готовы взаимодействовать со всеми, со всеми армянами, но у нас нет специального решения или повестки по взаимодействию с Кочаряном. Я не исключаю такого взаимодействия".

При этом он добавил, что предложений о взаимодействии со стороны Кочаряна не поступало. Маркарян также затруднился сказать, вернется ли действительно Кочарян в политику или же нет.

На уточнение о том, считают ли в АРФД возможным взаимодействие с Кочаряном, особенно учитывая события 1 марта 2008 года, Маргарян заметил, что эти события произошли по вине всех сторон. Вина за смерть 8-10 человек, вне зависимости от того кто в них стрелял, лежит на всех - и на Левоне Тер-Петросяне (первый президент Армении - ред.), и на Роберте Кочаряне. "На это нужно смотреть именно с этого ракурса. Не важно, кто стрелял, важно, кто создал это явление. Кто создал это явление? Создали все вместе. Мы и тогда предупреждали и оппозицию, и Роберта Кочаряна - не идти по этому опасному пути, но нас не послушали. Мы были против этого и пытались как-то избежать этих последствий, но нам не удалось. И если мы видели эти опасные тенденции, то их видели и они, и они шли по этому пути сознательно, и получили то, что получили", - резюмировал Маргарян.