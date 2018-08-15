Среда, 15 Августа 2018 14:42

АрмИнфо. Общественный совет при Минобороны Армении подвел итоги летнего призыва на обязательную военную службу - было получено 142 заявления-жалобы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, из полученных 142 жалоб ход был дан 80 из них, 74 из которых были адресованы Центральной медкомиссии. "Исходя из рекомендаций и предложений комиссии, 27 призывника были направлены на дополнительные обследования, 2 - на операции, а данные исследований 10 призывников были переоценены. В результате были пересмотрена годность к службе у 28 призывников - 10 были признаны негодными к срочной службе, 1 - временно негодным к службе, 17 была дана отсрочка сроком до одного года с целью прохождения лечения. По отношению еще 10 призывников были приняты решения о дополнительных экспертных заключениях, которыми были ограничены их физические нагрузки в ходе службы. Комиссия дала ход также трем заявлениям-жалобам относительно солдат-срочников, ход решения по которым контролируется со стороны Общественного совета", - говорится в сообщении МО РА.