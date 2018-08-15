Среда, 15 Августа 2018 13:49

АрмИнфо. В Полиции Армении подтвердили факт того, что некий гражданин грозился взорвать правительственное здание, в котором расположено Министерство здравоохранения.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью Полиции Армении Эдгар Джаноян, в полицию поступило соответствующее сообщение. "Личность гражданина установлена. По факту готовятся материалы, ведется следствие", - отметил он.

В МЧС Армении сообщили, что после проведенных комплексных работ в здании ничего подозрительного обнаружено не было, сообщение о бомбе было ложным.

Меж тем, как стало известно АрмИнфо, некий гражданин, имеющий проблемы со здоровьем, пришел в Министерство здравоохранения и потребовал медикаменты для лечения. При этом он пригрозил взорвать здание Минздрава, если ему не будет оказана соответствующая помощь.

Ранее МЧС Армении сообщило, что в 11:21 на пульт управления ведомства поступило сообщение, что гражданин грозится взорвать здание

Минздрава. На место инцидента выехали соответствующие подразделения МЧС. Из третьего правительственного здания проводится эвакуация людей.