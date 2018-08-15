Среда, 15 Августа 2018 13:27

АрмИнфо.Долой искусственные очереди на границе Россия - Грузия! С такой петицией российские туристы обратились к президенту России Владимиру Путину. Петиция была опубликована на портале "Петиция Президенту" еще 30 июля текущего года. "Таможня РФ на границе с Грузией просто издевается над людьми. На грузинской стороне тратишь 30-40 мин, а на российском КПП - 10 часов. Долой создание искусственной очереди!!! Если наши специалисты не справляются с такой работой - долой таких специалистов!!! Мы люди, у которых есть желание отдыхать в Грузии и Армении. Мы люди, у которых есть родственники в Грузии и Армении. Мы не хотим часами ждать проезда российской границы. Дайте нам дорогу!!!", - говорится в опубликованной петиции, которую уже подписали боле 2500 человек. Под петицией многие выразили свое недовольство в связи со сложившейся ситуацией и согласились с автором обращения.

Так, пользователь Снежана Икономова заметила, что один и тот же поток машин в на российской таможне и на грузинской: "При этом у нас очереди километровые в обе стороны, а в Грузии - практически нет очередей". Другой турист Олег Давыдов также посетовал, что в прошлом году 7 часов стояли! "С 3 дня до 22 вечера. Это был просто кошмар какой-то! Нас отсняло ТВ, и показали по 1 каналу. Через день очередь просто смыло, и несколько дней всё было хорошо", - написал он.

Отметим, что накануне исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении, посольство РА в Грузии, а также Генконсульство РА в Ростове-на-Дону находятся в постоянном контакте с местными властями в связи со скоплением транспорта на контрольно-пропускных пунктах Верхнего Ларса. "Более того, предпринимаются все меры для быстрого решения возникающих проблем. По последним данным на КПП "Верхний Ларс" с грузинской стороны в электронной очереди зарегистрировано 300 машин, протяженности очереди составляет около 2,5 км. С российской стороны - протяженность очереди около 3 км", - отметила Нагдалян. Уже более недели на КПП "Верхний Ларс" многокилометровые очереди. Граждане вынуждены стоять в очередях по несколько часов.