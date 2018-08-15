Среда, 15 Августа 2018 13:24

АрмИнфо.Осужденный уголовно-исполнительного учреждения "Нубарашен" Министерства юстиции Армении попытался сбежать, но был пойман.

Согласно информации Уголовно-исполнительной службы, в ночь на 14 августа, в районе 03:00 утра, один из заключенных УИУ разбил дверь для передачи пищи и вышел в корпус.

Но, как оказалась, попытка побега была неудачной - сотрудники УИУ поймали его. По факту побега возбуждено уголовное дело