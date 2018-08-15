Среда, 15 Августа 2018 12:04

АрмИнфо.Для максимального улучшения условий и увеличения доходности своих вкладчиков Банк ВТБ (Армения) предлагает повышенные ставки по вкладам в драмах РА до 10% для срока на 1 год. Таким образом, Банк создал самые благоприятные условия для надежного и выгодного хранения и увеличения сбережений на всех этапах жизни. Уже сейчас клиенты могут начать накопления для создания семьи, надежного будущего, беззаботной жизни, а Банк в свою очередь увеличит средства клиентов в виде выплаты процентов.



Вклады могут быть оформлены физическими лицами резидентами и не резидентами РА на максимальный срок 730 дней. По желанию клиента сумма процентов может быть зачислена также на пластиковые карты международных платежных систем MasterCard и Visa, которые Банк предоставляет вкладчикам в качестве подарка и без ежемесячной комиссии за обслуживание в течение всего периода действия депозита.

Кроме факта надёжности самого Банка, надёжность вклада обеспечивает также “Фонд гарантирования вкладов”, который до 100% гарантирует вклады в драмах РА до 10 млн и до 5 млн драмов РА в инвалюте.

Банк ВТБ (Армения)

Пресс-служба

Тел.: (374) 10 51-37-49 вн. 34 12

E-mail: pr@vtb.am

www.vtb.am

С 15.08.2018г. Банк запустил новую рекламную компанию по депозитам, видео ролик которого можете посмотреть по данной ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=McPs0kYwOe8



Более подробную информацию об условиях депозитов можно получать в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am и в Единой информационной службе по номеру 87-87.

