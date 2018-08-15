Среда, 15 Августа 2018 11:58

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи с обрушением моста в Генуе, повлекшим за собой человеческие жертвы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы государства, в телеграмме Саркисяна, в частности говорится: "Разделяя Ваше горе и горе дружественного итальянского народа, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю им стойкости, а раненым - скорейшего выздоровления".

Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. Длина обрушившейся части моста превышает 200 метров. В результате 30-35 легковых машин и несколько грузовиков оказались под завалами. Что именно стало причиной обрушения - пока неизвестно. По последним данным количество жертв обрушения моста Моранди в Генуе достигло 31 человека. Среди погибших есть дети - восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13 лет. Тела пяти человек еще не опознаны