Среда, 15 Августа 2018 11:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования итальянскому коллеге Джузеппе Конте в связи с обрушением моста в Генуе, повлекшим за собой человеческие жертвы.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Правительства РА, в телеграмме Пашиняна, в частности, говорится: "В Армении с глубоким прискорбием восприняли трагическую весть об обрушении моста в Генуе, унесшим многочисленные жизни. Выражаю глубокое соболезнование и поддержку Вам и дружественному народу Италии. Родным и близким погибших желаю стойкости, а раненым - скорейшего выздоровления".

Автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа. Длина обрушившейся части моста превышает 200 метров. В результате 30-35 легковых машин и несколько грузовиков оказались под завалами. Что именно стало причиной обрушения - пока неизвестно. По последним данным количество жертв обрушения моста Моранди в Генуе достигло 31 человека. Среди погибших есть дети - восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13 лет. Тела пяти человек еще не опознаны.