Среда, 15 Августа 2018 10:12

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 15 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00жилые дома 4, 6, 6/1, 6А,Б 8, 8А,Бна ул. Арцаха, жилые дома 4/2, 4/3, 4/6, 6, 6/1-6/8 на ул. Фрунзе, жилой дом 24 на ул. Гарегина Нжде, жилые дома 43, 47, 49, 51, 53 на ул. Андраника, жилые дома 7, 16, 50, 55, 56 в квартале <А-3>, жилой дом 25/1 на ул. Башинджагяна,детские садыNN 290, 294 в квартале "А-3", улицы Ширака, Пенгавита 6, 16, общежитие N 1/7 на 1-ой улице Норагавита, собственные дома на пр. Аршауняца, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?30 жилые дома 1, 3 на ул. Ерванда Кочара, 8/1 на ул. Алека Манукяна, собственные дома 79-95на ул. Врацакан, 21-74 на 5-ой улице Сари тага, 14-63 на 7-ой улице, улицы Сари тага 6-21, 18-28 и частично ряды Сари тага 6-9, собственные дома 113- 135 на ул. Чаренца, 2-135 на 2-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 20/1, 20/2, 20/3, 22/1, 22/2 на ул. Ачаряна, АТС NN 61, 62, здания гражданской обороны, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-16?00 собственные дома 1-40 на переулке Азатамартикнери, 27-97 на ул. Давида Бэка;

11?00-17?00жилой дом 23 на ул. Дро;

в Ширакском марзе:

11?00-15?00 села Гош, Агавнаванк, Хачардзан. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.