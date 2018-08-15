Среда, 15 Августа 2018 10:12

АрмИнфо.Партия "Оринац еркир" призывает своих сторонников принять активное участие в митинге 17 августа. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в агентство АрмИнфо.

Согласно источнику, партия "Оринац еркир" с первых же дней "бархатной революции" поддержала общенародное движение, в результате которого народ осуществил смену власти. "Призываем принять активное участие в митинге 17 августа, чтобы результаты революции приняли необратимый характер", - говорится в заявлении партии.

Днем ранее с аналогичным призывом к своим сторонникам обратился и Армянский национальный конгресс. 17-го августа на Площади Республики в центре столицы Армении состоится митинг, инициатором проведения которого выступил премьер-министр РА Никол Пашинян. Ожидается, что на мероприятии он представит итоги первых 100 дней пребывания во власти.