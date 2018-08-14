Вторник, 14 Августа 2018 19:38

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс (АНК) обратился с призывом ко всем своим членам и сторонникам принять участие в митинге, который пройдет 17 августа на столичной Площади Республики.

Как отмечается в поступившем в агентство АрмИнфо обращении АНК, вчера Апелляционный суд под влиянием некоторых сил принял незаконное решение, аннулировав решение суда первой инстанции о задержании второго президента РА Роберта Кочаряна. Этому предшествовало обращение 46 депутатов Национального Собрания РА в защиту Роберта Кочаряна, а также ожесточенная пропаганда со стороны контролируемых им СМИ, направленная против нынешних властей страны. "Все это мы расцениваем не как иначе, как выражение консолидации контрреволюционных сил и антигосударственное противоборство с народом со стороны представителей прежнего бандитского режима. Следовательно, в целях предотвращения реванша призываем всех членов Армянского национального конгресса и наших сторонников принять активное участие в митинге на Площади Республики 17-го августа", - говорится в обращении АНК.

Отметим, что 17-го августа на центральной площади столицы Армении состоится митинг, инициатором проведения которого выступил премьер-министр РА Никол Пашинян. Ожидается, что на мероприятии он представит итоги первых 100 дней пребывания во власти.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер- Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек.

Тем не менее, накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. По словам его адвоката Рубена Саакяна, основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий", - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС.