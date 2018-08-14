Вторник, 14 Августа 2018 19:33

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 августа провел заседание Совета безопасности, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся нынешней ситуации на арцахо-азербайджанской границе, предпринятым с арцахской стороны мерам и планов на будущее, финансово- экономических показателей Республики Арцах в первой половине 2018 года.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, с соответствующими докладами выступили министр обороны Левон Мнацаканян и госминистр Григорий Мартиросян. После обсуждения вопросов повестки и дачи соответствующих поручений Президент Саакян выступил с речью, где остановился на вопросах внешней и внутренней политики.