Вторник, 14 Августа 2018 19:21

АрмИнфо. Армения присоединилась к партнерству "Определенные действия на национальном уровне" (NDC partnership), в целях повышения эффективности программ, направленные против глобального изменения климата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства охраны природы, в рамках партнерства страны-участницы получают целевую технику в целях осуществления мониторинга глобальных изменений климата. Присоединение к партнерству дает возможность получения двухсторонней или многосторонней финансовой поддержки для осуществления "Определенных действий на национальном уровне".

Благодаря партнерству оказывается поддержка странам в разработке и эффективном осуществлении "Определенных действий на национальном уровне". Партнерство управляется правительствами Германии, Марокко, а также Всемирным банком, секретариатом ООН и Программы развития ООН.

Отметим, что на данный момент партнерство насчитывает более 70 стран-участниц.