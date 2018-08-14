Вторник, 14 Августа 2018 19:16

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Соединенными Штатами Америки находятся на очень высоком уровне. Об этом 14 августа в ходе встречи с вице-президентом Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC) США Дэйвидом Бохигяном заявил министр экономического развития и инвестиций РА Арцвик Минасян.

Согласно сообщению пресс-службы минэкономразвития и инвестиций РА, армянский министр в ходе встречи выразил убеждение, что совместная работа поднимет эти отношения на новый уровень, и лучшим результатом чему, помимо политики, станет активизация экономических отношений. Он представил гостю процесс реализуемых в Армении реформ, особо указав на принятые два законодательных акта, касающиеся государственно-частного взаимодействия и защиты зарубежных инвестиций. В то же время, министр подчеркнул необходимость института правозащитника по экономическим вопросам. "Есть стремление, и в ближайшее время оба законодательных акта положительно скажется на процессе формирования благоприятного инвестиционного поля", - отметил Арцвик Минасян.

Дэйвид Бохигян, выразив признательность за прием, отметил, что для него большая честь посетить Армению от имени правительства США, провести переговоры с новым правительством РА в целях укрепления двусторонних отношений и обсудить возможности для привлечения новых американских инвестиций.

Отметим, что в настоящее время структура осуществляет 6 программ.