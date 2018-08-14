Вторник, 14 Августа 2018 18:47

АрмИнфо. Депутатский мандат Вардана Бостанджяна (фракция "Царукян") передан Айцемник Оганян. Соответствующий протокол, как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении, был составлен в ходе созванного сегодня заседания Комиссии.

10 августа председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян подписал протокол о прекращении полномочий депутата Национального Собрания Вардана Бостанджяна. Депутат от фракции "Царукян", глава комиссии по вопросам культуры, образования, молодежи и спорта Вардан Бостанджян 31 июля подал заявление на имя спикера парламента Ара Баблояна о сложении своего мандата. Официальная причина подобного решения Бостанджяна неизвестна. Однако, политические круги не исключают, что поводом для этого послужили заявления Бостанджяна об аресте второго президента Роберта Кочаряна, которые отличались от официальной позиции блока "Царукян". Бостанджян, в частности, посчитал арест Кочаряна суровой мерой пресечения, и заявил, что второй президент подвергся если не политическому гонению, то, по крайней мере, преследованию. Меж тем, депутаты от блока "Царукян", основной силой в котором является созданная Кочаряном партия "Процветающая Армения", заявили, что процесс находится исключительно в правовом русле, и они не намерены выступать в связи с этими политическими заявлениями.