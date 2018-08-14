Вторник, 14 Августа 2018 17:50

АрмИнфо. По всей видимости, в Специальной следственной службе (ССС) Армении плохо представляют смысл сказанного и рамки собственных полномочий. Такое мнение в беседе с журналистами высказал один из адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян, комментируя прозвучавшее накануне заявление ССС, в котором она назвала действия Апелляционного суда по делу Роберта Кочаряна <незаконными>.

По словам адвоката, достойно сожаления то, что государственный орган оставляет за собой право называть решение суда незаконным. Как считает Алумян, одно дело, когда какой-либо адвокат называет решение суда незаконным и решает его обжаловать и, совсем другое, когда подобные заявления от имени государства делает государственный орган. "Ни один госорган не имеет право заявлять о том, что решение суда незаконное. Госорган мог сказать, что не согласен с решением суда, или у решения слабые стороны и готовится обжаловать, но не имеет права называть решение суда незаконным", - уточнил Алумян.

Коснувшись того, может ли право на неприкосновенность президента превалировать над инкриминируемым экс-президенту деянием по свержениюконституционного строя, Айк Алумян заявил, что институт неприкосновенности предусматривается Особой частью Уголовного кодекса Армении. Там же, как указал адвокат, есть намного более тяжкие преступления, чем свержение конституционного строя. Напомним, что накануне, после того, как Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции с учетом о неприкосновенности бывших глав государств, Специальная следственная служба РА заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Еще ранее, в интервью Общественному телевидению глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, коснувшись неприкосновенности экс-президента, заявил, что данный принцип не распространяется на экс-президента Армении Роберта Кочаряна. "Не может быть абсолютной неприкосновенности. Норма конституции, действующая в 2008 году, предусматривала и предусматривает для президента неприкосновенность, связанную с действиями, исходящими из его статуса. Сегодня второму президенту инкриминируется совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое и указывается в статье 2- й Конституции (Власть в Республике Армения принадлежит народу. Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением)", - сказал Хачатрян.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер- Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек.