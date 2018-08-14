Вторник, 14 Августа 2018 17:42

АрмИнфо. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе активной фазы проведения двусторонних ротных тактических учений (РТУ) с боевой стрельбой на высокогорном полигоне "Алагяз" уничтожили атакующего условного противника.

Как сообщил АрмИнфо начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, тактические учения начались с совершения марша на полигон "Алагяз", в ходе которого военнослужащие отработали задачи отражения нападения диверсионно- разведывательных групп (ДРГ), преодолению минного поля и зараженных участков местности в сложных условиях обстановки.

В ходе РТУ мотострелковые подразделения при поддержке танкистов, артиллеристов, зенитчиков, инженеров, связистов и разведчиков отработали учебно-боевые задачи в обороне по блокированию и уничтожению атакующей живой силы и военной техники условного противника в горно-лесистой местности. Для проведения корректирования огня из артиллерийских, зенитно-ракетных и танковых орудий были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, все действия отрабатывались с ведением огня из всех видов стрелкового и специального оружия, гранатометов, минометов и вооружения военной техники танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.

Стрельба велась по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на расстоянии от 100 до 3 тыс. метров в условиях горно-скалистой высокогорной местности. Особое внимание в ходе учений уделялось слаженным действиям и профессиональным навыкам военнослужащих при оборонительных и наступательных действиях, маскировке, разведке местности на наличие заражающих радиоактивных веществ, преодолению минно- взрывных заграждений и созданию фортификационных сооружений.

В двусторонних ротных тактических учениях в Закавказье было задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная авиация.