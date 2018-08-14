Вторник, 14 Августа 2018 15:52

АрмИнфо. Офис второго президента Армении выступил с заявление в связи со срывом сегодняшней пресс-конференции Роберта Кочаряна в гостинице "Эребуни Плаза".

Согласно сообщению офиса второго президента РА, на пресс-конференции должны были быть сделаны серьезные политические заявления, и даны ответы на множество волнующих общественность вопросов. "Однако, группа лиц известных в обществе в качестве приближенных к власти активистов, и соратников Никола Пашиняна помешала проведению этой конференции и перед камерами разыграли дешевую постановку якобы "разъяренного народа". В социальных сетях и СМИ уже есть имена главных "актеров" этой постановки, и нет никаких сомнений в заказном характере этих действий", - отмечается в заявлении офиса Кочаряна.

При этом в офисе второго президента квалифицируют сегодняшний хорошо организованный и спланированный инцидент в качестве мелкого хулиганства, и призвали не обращать на него внимание. "Понятно, что Кочарян посредством другой пресс- конференции или интервью выразит свою позицию по самым актуальным политическим вопросам. Но считаем необходимым отметить, что произошедшее, по сути, является вынужденной и грубой попыткой властей воспрепятствовать возможности свободного выражения позиции политических оппонентов, а также общению с обществом посредством СМИ. Это не что иное, как грубое подавление инакомыслия или как недавно сказал один из известных политических деятелей "террор мысли". Сегодняшний инцидент подтверждает опасения, что новые власти не потерпят инакомыслия и способны осуществлять политическое преследование в отношении политических оппонентов. Особенно тех, чей политический вес и перспективы являются причиной для их серьезной озабоченности", - говорится в заявлении офиса Кочаряна.

Накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. По словам его адвоката Рубена Саакяна, основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий", - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС.

Сегодня в 12:00 часов по местному времени была запланирована пресс-конференция Кочаряна, которая была сорвана участниками акции протеста "Привет, Роб".