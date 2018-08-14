Вторник, 14 Августа 2018 15:02

АрмИнфо. Лидер оппозиционного движения "Учредительный парламент", герой Карабахской войны Жирайр Сефилян выразил свое отношение к освобождению второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Сефилян, в частности, на своей страничке в Facebook процитировал адвоката, члена гражданской инициативы "Привет, Роб!" Ваге Григоряна. "Мы обладаем такой судебной властью, которая сама по себе несет угрозу конституционному строю Армении", - написал Сефилян.

Отметим, Апелляционный суд Армении 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, "так как он пользуется неприкосновенностью". Роберт Кочарян был отпущен на свободу в зале суда.

В Специальной следственной службе выразили убеждение, что решение суда об освобождении из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна незаконно, и что суд вышел за рамки своих полномочий.

Заметим, что Кочарян сегодня планировал дать пресс-конференцию. Однако, она не состоялась, поскольку была сорвана активистами. Генпрокуратура Армении намерена обжаловать решение Апелляционного суда в вышестоящей инстанции.