|Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО у границ содружества
|АНК призывает всех своих сторонников принять участие в митинге 17 августа
|Бако Саакян провел заседание Совета безопасности
|Армения получит дополнительное содействие в рамках глобальной борьбы с изменением климата
|Министр: Совместная работа поднимет армяно-американские отношения на новый уровень
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|В Ереване пройдет фестиваль пива
|Адвокат Кочаряна усомнился в компетентности Специальной следственной службы Армении
|В горах Армении российские военнослужащие уничтожили "противника" в ходе двусторонних тактических учений с боевой стрельбой
|Представители МО Армении в Минске примут участие в заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при СМО СНГ
|В Ереване пройдет заседание глав шифровальных служб ВС ОДКБ
|Офис Кочаряна о срыве пресс-конференции: Сегодняшний инцидент подтверждает: новые власти не потерпят инакомыслия
|Жирайр Сефилян отреагировал на освобождение Роберта Кочаряна из-под стражи
|Пашинян: Все преступники будут привлечены к ответственности. Каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена
|Нагдалян: В ближайшие дни в Ереване откроется школа армяно-китайской дружбы
|Члены гражданской инициативы проводят сбор подписей за прекращение полномочий судьи, отпустившего на свободу Роберта Кочаряна
|Нагдалян: Последние процессы вокруг Ирана вызывают озабоченность
|Защита Роберта Кочаряна рассматривает возможность обращения в Кассационный суд
|Нагдалян: В МИД Армении не обладают информацией о намерении Юрия Хачатурова получить российское гражданство
|Председателем Правления Ардшинбанка назначен Артак Ананян
|Нагдалян: Попытки вооруженных сил Азербайджана поменять расположение позиций в направлении Нахиджевана неприемлемы и будут пресекаться
|Генпрокуратура Армении обжалует решение Апелляционного суда по делу экс- президента Армении Роберта Кочаряна
|МИД о статусе Каспия: В Ереване внимательно следят за всеми процессами, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению
|МИД: Прилагаются все усилия, для безопасного и скорейшего возвращения гражданина Армении на родину из азербайджанского плена
|Установлена стоимость учебников для образовательных учреждений Армении
|МИД Армении: Предпринимаются все меры для быстрого решения возникающих проблем, в связи с очередями на КПП "Верхний Ларс"
|На территорию Армении не ввозились арбузы азербайджанского происхождения
|Пресс-конференция Роберта Кочаряна провалена: демонстранты двинулись к зданию генпрокуратуры
|Карен Поладян переназначен главой Судебного департамента Армении
|Активисты у офиса Роберта Кочаряна - "Роберт, убийца!"
|При премьер-министре Армении создана консультационная комиссия по присуждению правительственных наград и почетных званий
|Ереван - третий в списке городов ближнего зарубежья, которые намерены посетить жители столицы России осенью текущего года
|Дипломат: Котлы российской компании "Лемакс" могут быть востребованы в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го августа
|В ССС убеждены: решение суда об освобождении Роберта Кочаряна незаконно
|Представители АРФД и посол России обсудили внутриполитические процессы в Армении
|СК Армении по факту смерти солдата-срочника предъявил обвинение начальнику склада ракетно-артиллерийского вооружения
|Сирийская молодежь заинтересована в получении высшего образования в ВУЗах Армении
|Заруи Постанджян: Роберт Кочарян представляет угрозу для общественности
|Давид Тоноян и Левон Мнацаканян посетили передовые позиции АО НКР в северо- восточном направлении
|Роберт Кочарян, воспользовавшись конституционным положением о неприкосновенности президентов страны, выпущен на свободу
|Левон Тер-Петросян готов давать свидетельские показания в рамках дела о событиях 1-го марта 2008 года
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|Армянский вице-премьер рассказал послу Японии о привлекательной бизнес среде в Армении
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|Арестован сотрудник фонда "СОС детские деревни" по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения азербайджанской стороны о ранении военнослужащего ВС АР
|Официальный Ереван готов продолжить переговоры по Карабаху в конструктивном русле
|Путин и Назарбаев считают проблемной ситуацию вокруг генсека ОДКБ
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АрмИнфо. Правосудие настигнет всех виновных. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к согражданам. Пашинян также призвал всех выйти на митинг в 18:30 часов 17 августа и подвести итоги 100 дней правления.
По словам премьера, в Республике Армения установилась народовластие. "Будьте уверены, что нет политической силы, способной противостоять власти народа, остановить победный марш народной революции, а кто попытается это сделать - будет выброшен на свалку истории", - заявил Пашинян.
Глава армянского правительства указал, что, как и прежде он говорил неоднократно, установление законности в РА не имеет альтернативы. Лица, совершившие преступления против государства и народа, понесут наказание за содеянное. <Все ответят за свои поступки по законам Армении. Но хочу также сказать, что в течение всего процесса наше правительство и власть ощущают такую же ответственность перед народом, государственностью и законностью. Мы организуем весь политический процесс в рамках полученных от народа полномочий и не превысим эти рамки ни на йоту. Мы не хотим чужие беззакония заменить нашими. Чужой грабеж заменить нашим грабежом. Забрать себе ими награбленное. Мы хотим украденное другими вернуть в бюджет на службу нуждам народа и государства.
Все преступники будут привлечены к ответственности. Каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена>, - заявил премьер.
Как подчеркнул Никол Пашинян, победный марш народной, бархатной и ненасильственной революции не имеет альтернативы. Премьер еще раз пригласил всех сограждан 17 августа в 18:30 прийти на митинг на Площадь Республики, для того, чтобы подвести итоги 100 дней победы народной революции, и еще раз показать, что у страны один хозяин - армянский народ.
|Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО у границ содружества
|АНК призывает всех своих сторонников принять участие в митинге 17 августа
|Бако Саакян провел заседание Совета безопасности
|Армения получит дополнительное содействие в рамках глобальной борьбы с изменением климата
|Министр: Совместная работа поднимет армяно-американские отношения на новый уровень
|Мандат Вардана Бостанджяна передан Айцемник Оганян
|В Ереване пройдет фестиваль пива
|Адвокат Кочаряна усомнился в компетентности Специальной следственной службы Армении
|В горах Армении российские военнослужащие уничтожили "противника" в ходе двусторонних тактических учений с боевой стрельбой
|Представители МО Армении в Минске примут участие в заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при СМО СНГ
|В Ереване пройдет заседание глав шифровальных служб ВС ОДКБ
|Офис Кочаряна о срыве пресс-конференции: Сегодняшний инцидент подтверждает: новые власти не потерпят инакомыслия
|Жирайр Сефилян отреагировал на освобождение Роберта Кочаряна из-под стражи
|Пашинян: Все преступники будут привлечены к ответственности. Каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена
|Нагдалян: В ближайшие дни в Ереване откроется школа армяно-китайской дружбы
|Члены гражданской инициативы проводят сбор подписей за прекращение полномочий судьи, отпустившего на свободу Роберта Кочаряна
|Нагдалян: Последние процессы вокруг Ирана вызывают озабоченность
|Защита Роберта Кочаряна рассматривает возможность обращения в Кассационный суд
|Нагдалян: В МИД Армении не обладают информацией о намерении Юрия Хачатурова получить российское гражданство
|Председателем Правления Ардшинбанка назначен Артак Ананян
|Нагдалян: Попытки вооруженных сил Азербайджана поменять расположение позиций в направлении Нахиджевана неприемлемы и будут пресекаться
|Генпрокуратура Армении обжалует решение Апелляционного суда по делу экс- президента Армении Роберта Кочаряна
|МИД о статусе Каспия: В Ереване внимательно следят за всеми процессами, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению
|МИД: Прилагаются все усилия, для безопасного и скорейшего возвращения гражданина Армении на родину из азербайджанского плена
|Установлена стоимость учебников для образовательных учреждений Армении
|МИД Армении: Предпринимаются все меры для быстрого решения возникающих проблем, в связи с очередями на КПП "Верхний Ларс"
|На территорию Армении не ввозились арбузы азербайджанского происхождения
|Пресс-конференция Роберта Кочаряна провалена: демонстранты двинулись к зданию генпрокуратуры
|Карен Поладян переназначен главой Судебного департамента Армении
|Активисты у офиса Роберта Кочаряна - "Роберт, убийца!"
|При премьер-министре Армении создана консультационная комиссия по присуждению правительственных наград и почетных званий
|Ереван - третий в списке городов ближнего зарубежья, которые намерены посетить жители столицы России осенью текущего года
|Дипломат: Котлы российской компании "Лемакс" могут быть востребованы в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го августа
|В ССС убеждены: решение суда об освобождении Роберта Кочаряна незаконно
|Представители АРФД и посол России обсудили внутриполитические процессы в Армении
|СК Армении по факту смерти солдата-срочника предъявил обвинение начальнику склада ракетно-артиллерийского вооружения
|Сирийская молодежь заинтересована в получении высшего образования в ВУЗах Армении
|Заруи Постанджян: Роберт Кочарян представляет угрозу для общественности
|Давид Тоноян и Левон Мнацаканян посетили передовые позиции АО НКР в северо- восточном направлении
|Роберт Кочарян, воспользовавшись конституционным положением о неприкосновенности президентов страны, выпущен на свободу
|Левон Тер-Петросян готов давать свидетельские показания в рамках дела о событиях 1-го марта 2008 года
|Мгер Маргарян назначен постпредом Армении при ООН
|В правительстве Армении попросили Lydian Armenia набраться терпения
|Армянский вице-премьер рассказал послу Японии о привлекательной бизнес среде в Армении
|Шойгу и Тоноян обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках ОДКБ
|Армения проявляет интерес к "Авиадартсу"
|Алиев и на V Саммите глав государств прикаспийских стран не обошел стороной тему Карабаха, в очередной раз обвинив Армению в "оккупации"
|Арестован сотрудник фонда "СОС детские деревни" по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения азербайджанской стороны о ранении военнослужащего ВС АР
|Официальный Ереван готов продолжить переговоры по Карабаху в конструктивном русле
|Путин и Назарбаев считают проблемной ситуацию вокруг генсека ОДКБ
|Премьер: Все субъекты хозяйствования в Армении освобождены от коррупционных обязательств, и должны думать только в направлении развития
|Опытный дипломат похвалил внешнеполитическую линию нового правительства Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Брат бывшего главы парламента и экс-премьера Армении Овика Абрамяна – Генрик Абрамян - арестован
|С октября 2018 года в Армении будет внедрена школьная система абонементов для бесплатного посещения культурных учреждений
|Конгрессмен призвал президента США перестать игнорировать исторические факты и признать Геноцид армян
|Никол Пашинян предупредил глав общин: без эффективной работы, не будет желаемой поддержки
|Никол Пашинян: За избирательную взятку будем ловить и сажать. Потом не говорите, что это политическое преследование
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