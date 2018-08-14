Вторник, 14 Августа 2018 15:00

АрмИнфо. Правосудие настигнет всех виновных. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к согражданам. Пашинян также призвал всех выйти на митинг в 18:30 часов 17 августа и подвести итоги 100 дней правления.

По словам премьера, в Республике Армения установилась народовластие. "Будьте уверены, что нет политической силы, способной противостоять власти народа, остановить победный марш народной революции, а кто попытается это сделать - будет выброшен на свалку истории", - заявил Пашинян.

Глава армянского правительства указал, что, как и прежде он говорил неоднократно, установление законности в РА не имеет альтернативы. Лица, совершившие преступления против государства и народа, понесут наказание за содеянное. <Все ответят за свои поступки по законам Армении. Но хочу также сказать, что в течение всего процесса наше правительство и власть ощущают такую же ответственность перед народом, государственностью и законностью. Мы организуем весь политический процесс в рамках полученных от народа полномочий и не превысим эти рамки ни на йоту. Мы не хотим чужие беззакония заменить нашими. Чужой грабеж заменить нашим грабежом. Забрать себе ими награбленное. Мы хотим украденное другими вернуть в бюджет на службу нуждам народа и государства.

Все преступники будут привлечены к ответственности. Каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена>, - заявил премьер.

Как подчеркнул Никол Пашинян, победный марш народной, бархатной и ненасильственной революции не имеет альтернативы. Премьер еще раз пригласил всех сограждан 17 августа в 18:30 прийти на митинг на Площадь Республики, для того, чтобы подвести итоги 100 дней победы народной революции, и еще раз показать, что у страны один хозяин - армянский народ.