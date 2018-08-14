Вторник, 14 Августа 2018 14:38

АрмИнфо. В ближайшие дни в столичном округе Канакер-Зейтун будет открыта армяно-китайская школа, которая станет еще одним свидетельством дружбы между двумя странами. Об этом 14 августа в ходе брифинга сообщила исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Она напомнила, что строительство школы было осуществлено в рамках технико- экономического соглашения, подписанного между правительствами двух стран. "Эта школа призвана дополнить деятельность уже эффективно функционирующего института Конфуция. Армения высоко оценивает реализацию со стороны Китая безвозмездных проектов в нашей стране. Кроме того, завершается реализация еще одного проекта с Китаем, начатого в мае прошлого года - это предоставление 200 машин скорой помощи Армении", - заключила Нагдалян.

Правительство Армении еще в 2016 году приняло решение о строительстве школы с углубленным изучением китайского языка на базе одной из ереванских старших школ. Китайская сторона в рамках подписанного соглашения взяла на себя все обязательства по проектированию и строительству школы. За армянской стороной закреплялось право контроля работы. Проект, общая стоимость которого оценивался в $15 млн, полностью финансировался КНР. Школа, рассчитана на 650 человек. Уникальный в регионе образовательный комплекс будет состоять из учебных и жилых зданий, его оснастят по последнему слову техники.