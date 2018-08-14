Вторник, 14 Августа 2018 14:33

АрмИнфо. Члены гражданской инициативы <Привет, Роб>, протестующей против принятого накануне решения Апелляционного суда об освобождении второго президента РА Роберта Кочаряна, в настоящее время у здания Высшего судебного совета проводят сбор подписей за прекращение полномочий судьи, отпустившего на свободу экс-президента.

По словам члена инициативы, юриста Ваге Григоряна, они подозревают судью Апелляционного суда Александра Азаряна в ангажированности. Азарян в годы президентства Кочаряна работал в его аппарате, в силу чего, как считают они, не мог быть беспристрастным к делу и должен был сам заявить о самоотводе. "Сбор подписей организован с целью обращения в Генеральную прокуратуру для возбуждения в отношении Александра Азаряна служебного расследования и прекращения его полномочий", - заявил Григорян.

Тем временем, немногим ранее начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Армении Ваагн Мурадян заявил журналистам, что тот факт, что судья, рассматривающий апелляционную жалобу экс-президента - Александр Азарян, в свое время работал в аппарате второго президента, не является основанием для заявления об отводе судьи.

Вместе с тем, накануне, после того, как Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции с учетом о неприкосновенности бывших глав государств, Специальная следственная служба РА заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС.

Заявление следственного органа было оценено весьма негативно судьей Александром Азаряном. По его словам, непозволительно делать подобные заявления до ознакомления с текстом решения суда. <Думаю, делая подобного рода заявления, некоторые должностные лица приступили к политике заискивания, и речь не только о ССС>, - заявил он, добавив, что в этом он видит попытку давления, а <юрист - профессионал не имеет право делать подобные заявления>. Что касается его возможной ангажированности, то, по словам судьи, он не скован никакими обязательствами и никогда даже не общался с Кочаряном. В данном контексте, ему кажется подозрительным тот факт, что о необходимости его самоотвода заявляет сторона обвинения сегодня - уже после вынесения неугодного для нее решения по делу.