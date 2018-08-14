Вторник, 14 Августа 2018 14:29

АрмИнфо. Иран является одним из важнейших партнеров Армении, и отношения с Тегераном имеют для Еревана жизненно важное значение. Об этом 14 августа в ходе брифинга заявила исполняющий обязанности пресс- секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись новых санкций США в отношении Ирана, а также возможного воздействия их на Армению.

Она подчеркнула, что в Армении следят за всеми процессами вокруг Ирана. Вместе с тем, Нагдалян напомнила, что в 2015 году Армения одной из первых стран приветствовала достигнутые соглашения вокруг иранской ядерной программы. По ее словам, Армения в этом вопросе руководствовалась теми возможностями, которые открывало это соглашение как с точки зрения стабильности и безопасности региона, так и перспектив углубления взаимодействия. "Естественно, последние процессы вокруг Ирана вызывают озабоченность, однако Армения продолжает тесно и скоординировано работать, вести открытый диалог и с Ираном, и со всеми сторонами, вовлеченными в процесс. Мы четко и открыто представляем волнующие нас вопросы, нашу обеспокоенность и обусловленную этим нашу позицию. Мы пытаемся установить открытый диалог со всеми сторонами", - отметила Нагдалян.

Коснувшись сроков визита армянского премьер-министра в Иран, о чем было анонсировано ранее, и не создаст ли данный визит сложностей в отношениях с США и.о. пресс-секретаря МИД Армении отметила, что вектор взаимодействия с Ираном четко обозначен в программе правительства страны. "В программе подчеркнуто, что мы должны развивать тесные отношения с Ираном в духе, присущем двум соседним государствам, и они должны быть в стороне от геополитических процессов. И именно в этой призме мы должны рассматривать предстоящие взаимные визиты на разных уровнях. Более того, насколько нам известно, в повестке премьера Армении пока нет визита в Иран. Как только будут уточнены сроки возможного визита, об этом будет сообщено в надлежащие сроки", - резюмировала Нагдалян.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп восстановил некоторые санкции, которые были сняты в рамках ядерной сделки, заключенной Ираном с шестью мировыми державами в 2015 году. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций, наносивших серьезный ущерб его экономике. Восстановленные санкции затрагивают автомобильную промышленность Ирана, его торговлю золотом и другими драгоценными металлами, национальную валюту (иранский риал) и другие финансовые операции.

Более того, Трамп пригрозил ввести 5 ноября следующую серию санкций, которые будут направлены против иранской деятельности в энергетической сфере, а также операций иностранных финансовых институтов с Центральным банком Ирана. Меж тем, Иран и другие участники соглашения заявили, что намерены соблюдать его и далее.