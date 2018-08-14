Вторник, 14 Августа 2018 14:23

АрмИнфо. Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна рассматривают возможность обращения в Кассационный суд. Об этом <Радиостанции Свобода> сообщил один из адвокатов Кочаряна, Айк Алумян.

По его словам, адвокаты Роберта Кочаряна обсуждают вопрос о том, стоит ли обжаловать решение Апелляционного суда в Кассационной инстанции. Как отметил адвокат, в своих апелляционных жалобах они представили весомые обоснования для освобождения, однако суд предпочел основываться в своем решении на конституционной норме неприкосновенности экс-президента. <У нас было 2 довода, которые необходимо представить и в Кассационный суд>, - отметил адвокат, подчеркнув, решение об обжаловании не окончательное, оно обсуждается. Адвокат заметил, что следственный орган отказывается полностью опубликовать обвинение. Адвокаты, в свою очередь, ограничены в своих правах публиковать обвинение, и возникают серьезные проблемы с представлением общественности реальности. При этом, как указал Алумян, очень важно всем понять содержание обвинения. <Общественность должна понять, что Роберту Кочаряну не предъявлено обвинение в связи с убийством 10 или хотя бы 1 человека>, - заявил он.

Накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. По словам его адвоката Рубена Саакяна, основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. В каком русле должен идти дальнейший судебный процесс, Саакян призвал этот вопрос адресовать следствию. При этом он не исключил полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году.