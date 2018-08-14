Вторник, 14 Августа 2018 13:56

АрмИнфо. В МИД Армении не обладают информацией о намерении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова получить российское гражданство. Об этом 14 августа в ходе брифинга заявила временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Вместе с тем, она отметила, что, cогласно законодательству Армении, граждане иных государств не имеют права занимать высокие государственные посты.

Коснувшись заявлений президентов России и Казахстана, сделанные 12 августа в Актау о том, что вопрос, связанный с генсеком ОДКБ, проблематичен, Нагдалян, в частности, сказала: "Процесс замены кандидатуры действующего генсека ОДКБ от Армении имеет продолжительный характер. Армения, преследуя цель размежевать внутригосударственный судебный процесс от ОДКБ, а также обеспечивая и гарантируя естественный ход работы секретариата Организации, инициировала процесс, о котором информировала общественность. Что касается остальных вопросов, то они подлежат обсуждению в ОДКБ на разных уровнях. А достигнутые договоренности должны быть утверждены со стороны Совета ОДКБ. Результаты переговоров будут представлены общественности", - отметила она.

На уточнение о том, будет ли этот вопрос внесен в повестку предстоящего саммита ОДКБ, который запланирован на октябрь-ноябрь текущего года, Нагдалян констатировала, что еще до саммита предстоит серьезный процесс обсуждений внутри ОДКБ на разных уровнях. "И достигнутые по итогам этих обсуждений договоренности будут уже представлены на саммите ОДКБ. Таковы процедуры. До октября нам предстоит еще многое сделать", - резюмировала она.