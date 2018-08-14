Вторник, 14 Августа 2018 13:47

АрмИнфо.Председателем Правления Ардшинбанка назначен Артак Климентович Ананян. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, это решение Совет Ардшинбанка принял 10 августа.

В сообщении банка поясняется, что А. Ананян продолжит выполнение обязанностей в.и.о. председателя Правления Ардшинбанка до дня регистрации в Центробанке Армении.

Артак Ананян работает в финансово-банковской системе с 1998 года. Работал в Центральном Банке Армении, занимал руководящие должности в Армагробанке, Ардшинбанке. С 2015 года занимал должность генерального директора Арэксимбанка-группы Газпромбанка, после объединения которого с Ардшинбанком был назначен в 2017 году заместителем председателя Правления Ардшинбанка. А.Ананян является экономистом-финансистом, ученая степень - кандидат физико-математических наук. Женат, имеет двоих детей.

Отметим, что прежний председатель Правления Ардшинбанка Мгер Григорян с 12 мая 2018г вступил в должность вице-премьера Республики Армения. С этого момента в.и.о. председателя Правления Ардшинбанка является Артак Ананян.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 января 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк удерживает вторую позицию по охвату филиальной сети - 64 подразделения, из коих 19 расположены в Ереване, 42 - в регионах (2-ая позиция), и 3 - в НКР.