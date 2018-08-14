Вторник, 14 Августа 2018 13:40

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Нахиджевана.

Об этом 14 августа в ходе брифинга заявила временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян. Она напомнила, что в Минобороны Армении уже выступали с соответствующими разъяснениями касательно сложившейся ситуации.

Коснувшись попыток ВС Азербайджана поменять расположение позиций в этом направлении, Нагдалян, в частности сказала: "Мы по разным каналам, в том числе, и публично, заявляли, что подобные попытки неприемлемы для армянской стороны и будут пресекаться".