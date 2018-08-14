Вторник, 14 Августа 2018 13:38

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении обжалует решение Апелляционного суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом заявил журналистам и участникам акции протеста против освобождения 2-го президента РА начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Армении Ваагн Мурадян.

По его словам, надзорный орган пока не получил текс решения Апелляционного суда. Решение, как ожидается, будет получено в течение 1-2 дней. <После того, как получим решение Апелляционного суда, мы обсудим возможность обращения в Кассационный суд в соответствии с полученным решением>, - указал он.

Помимо этого, по словам Мурадяна, тот факт, что судья, рассматривающий апелляционную жалобу экс-президента - Александр Азарян, в свое время работал в аппарате 2-го президента, не является основанием для заявления отвода судьи.

Напомним, что накануне, после того, как Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции с учетом о неприкосновенности бывших глав государств, Специальная следственная служба РА заявила, что решение незаконно, а Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС.